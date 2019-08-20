Епархия предлагает построить три часовни в парках Череповца

20.08.2019 [Общество]

Череповецкая епархия предлагает установить часовни в парке Культуры и отдыха, Комсомольском парке и парке 200-летия Череповца. 

— Площадь строений будет до 30 квадратов, в длину и ширину 7 метров, высота до кончика креста 16 метров, — сообщается на сайте «Команда Череповца». 

Вопрос установки часовен власти решили обсудить с жителями: на сайте «Команда Череповца» идет онлайн-голосование (принять участие в нем могут только зарегистрированные пользователи). Оно продлится до 19 сентября.

 

В тему

26 мая во время освящения храма Всех Святых во французском Страсбурге патриарх Кирилл заявил, что РПЦ строит три храма в сутки, сообщает «Интерфакс».

«Мы сегодня строим в среднем три храма в сутки — я не ошибаюсь, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет», — сказал он, обращаясь к верующим, пришедшим на службу.

«Это не потому, что у нас очень много денег, и мы не знаем, куда их потратить, — сказал предстоятель. — Наш народ, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается».

Как отметил патриарх Кирилл, «в нашей технологически развитой цивилизации нужны такие места, где человек мог бы почувствовать близость к Богу».

 

Тэги: епархия, часовня, парки

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