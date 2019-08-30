Многофункциональный спорткомплекс обещают построить в Шексне к 30 сентября 2020 года

Многофункциональный комплекс обещают построить в Шексне к 30 сентября 2020 года. В нем разместятся не только спортивные секции, но и зал для массовых мероприятий на 245 мест. Старт строительству был дан в районном центре сегодня.

«Двухэтажный объект в поселке Шексна будет возводиться из сэндвич-панелей, которые монтируются на металлический каркас здания. Внутри разместятся спорт зал и отдельный зал для борьбы, инвентарные и медицинский кабинет. Кроме того, предусмотрены раздевалки для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, - рассказал Денис Иванов, генеральный директор ООО «СК «Вектор». - На втором этаже можно будет посетить тренажерный зал, буфет. Там же запроектированы зрительные трибуны».

По данным пресс-службы губернатора, в будущем центре смогут заниматься спортсмены по шести олимпийским видам спорта - от игровых до силовых дисциплин.

Решение о строительстве комплекса было принято на градостроительном совете в в Шексне в конце прошлого года. За девять месяцев разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы и подобран земельный участок.

Как отметил глава региона Олег Кувшинников, в ближайшие три года в Вологодской области будут построены 33 новых объекта физкультуры и спорта, еще 21 – отремонтируют. Общий объем финансирования – 1,5 млрд. рублей.

Ранее Newsvo сообщал, что в Кириллове завершилась реконструкция городского стадиона. Обновленный спорткомплекс включает в себя футбольное поле с искусственным газоном, две волейбольные и одну универсальную площадки, беговые дорожки с резиновым покрытием и прыжковую яму.