В Кириллове открыли после реконструкции спортивный стадион

29.08.2019 [Общество]

В Кириллове завершилась реконструкция городского стадиона. Обновленный спорткомплекс включает в себя футбольное поле с искусственным газоном, две волейбольные и одну универсальную площадки, беговые дорожки с резиновым покрытием и прыжковую яму.

Стадион в районном центре был открыт в 1982 году, с тех пор капитального ремонта объекта не проводилось. Решение о его глобальной реконструкции было принято на градсовете в августе 2018 года. 

По данным пресс-службы губернатора, в сентябре на стадионе также появится специализированная площадка для сдачи норм ГТО. На сэкономленные в результате проведения аукциона деньги планируется отремонтировать трибуны и организовать уличное освещение. В общей сложности на реконструкцию было выделено 35 млн. рублей, из них почти 34 млн. — из областного бюджета.

Новый стадион получил название «Чемпион» — в честь чемпиона Европы по гиревому спорту, учителя и тренера Кирилловской средней школы Анатолия Бабкина, трагически погибшего вместе с сыном во время пожара в январе этого года.

По словам главы Кирилловского района Сергея Усова, что новый стадион будет открыт не только для профессиональных спортсменов и школьников, но и для всех желающих. На площадках комплексах будут проводиться как профессиональные соревнования, так и культурно-массовые мероприятия. Первый официальный турнир — по футболу — в Кириллове пройдет уже в сентябре.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников отметил, что по аналогичным проектам в райцентрах Вологодской области в этом году будут капитально отремонтированы еще три стадиона: в Чагоде, Сямже и селе им. Бабушкина. Еще один открытый комплекс после реконструкции в 2020 году откроют в Кадуе. В целом, по словам главы региона, в ближайшие три года в области будет построено 33 новых спортивных объекта и еще 21 — отремонтирован. На эти цели в бюджете предусмотрено 1,5 млрд. рублей.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".  

 

Тэги: стадионы

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