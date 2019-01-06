Погибшими на пожаре в Кирилловском районе оказались детский тренер Анатолий Бабкин и его сын

06.01.2019 [Происшествия]
Погибшими на пожаре в Кирилловском районе оказались детский тренер Анатолий Бабкин и его сын

В Кириллове возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек на пожаре. Напомним, ночью 5 января в двухэтажном жилом доме на улице Симоновской погибли 34-летний мужчина и его 11-летний сын.

Как пишет в соцсети глава Кирилловского района Сергей Усов, погиб спортивный тренер и учитель физкультуры, чемпион Европы по гиревому спорту Анатолий Бабкин и его приемный сын.

- Он замечательный тренер, учитель, человек, коллега, а самое главное он с детьми занимался круглый год без выходных, отпуска, он педагог был с рождения... страшно... когда ещё знал человека очень близко... дети все тянулись и любили его ...Время встало...Помним , скорбим !..., - такая запись размещена в соцсети от имени Отделения гиревого спорта ЦДО Устюжны.

По версии регионального следственного управления, ночью 5 января мужчина был дома вместе с женой, малолетними сыновьями 2007 г.р. и 2016 г.р., а также находившимися у них в гостях двумя племянниками 2007 г.р. Он истопил котел, расположенный в помещении котельной, прилегающей к жилой части дома, после чего все легли спать.

- В ту же ночь около 3 часов 30 минут в доме произошел пожар, причиной которого, согласно предварительным данным, явился источник, связанный с эксплуатацией котла отопления, расположенного в котельной дома. От возникшего в доме задымления проснулись находившиеся на втором этаже дома мальчики и разбудили остальных.  Хозяин дома через оконный проем на первом этаже помог эвакуироваться жене и троим детям. За 11-летним сыном он направился на второй этаж дома, однако не смог его спасти, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Из-за быстрого задымления дома и распространения огня по всей площади мужчина с сыном погибли.

Следователи опросили очевидцев и назначили судебно-медицинские экспертизы, а также две пожарно-технические экспертизы. Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Тэги: пожар
Фото со страницы Сергея Усова

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