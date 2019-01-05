В Кириллове при пожаре в жилом доме погибли 34-летний мужчина и 11-летний ребенок

Тела 34-летнего мужчины и 11-летнего ребенка нашли во время разбора завалов после пожара в доме на улице Симоновской в Кириллове. Трагедия произошла в райцентре рано утром 5 января.

Сигнал о возгорании поступил в 3.55, ликвидировать пожар удалось в 5.15. Загорелся двухэтажный частный жилой дом размером 10х8 метров. Несмотря на усилия пожарных, пламя полностью уничтожило кровлю, повреждена внутренняя отделка 1 и 2 этажей.

При разборе завалов на месте нашли тела мужчины и ребенка.



Причина пожара устанавливается.