Группа IOWA выступит 2 сентября на Кремлевской площади

В Вологде 2 сентября на Кремлевской площади состоится концерт певицы IOWA.

— Катя IOWA поздравит студентов ВоГУ с Днем знаний. Начало в 17 часов. Вход свободный, — сообщает Вологодский госуниверситет.

На сайте госзакупок Newsvo нашел несколько аукционов по организации концерта исполнительницы. Так, в 2018 году за выступление на праздновании Дня города в Белгороде певице заплатили 1 млн рублей. Примерно столько же группа получила за концерт в Екатеринбурге во время чемпионата мира по футболу. Закупки по организации концерта в Вологде на сайте нет.

IOWA («Айова») — белорусская и российская музыкальная группа, выступающая в жанре инди-поп.

Как ранее сообщал Newsvo, 29 июня в Вологде на Кремлевской площади выступила певица Molly, экс-солистка группы «Serebro» Ольга Серябкина. За концерт ей заплатили 900 000 рублей из городского бюджета.