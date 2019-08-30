Череповчанина, который вылил пять чайников кипятка на собутыльника, приговорили к пяти годам колонии

30.08.2019 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор мужчине, который, заподозрив собутыльника в краже, три часа обливал его кипятком из чайника. 

Как ранее сообщал Newsvo, подсудимый 10 апреля этого года распивал спиртное в одной из квартир города Череповца вместе со своими знакомыми. Под утро он заподозрил одного из собутыльников в краже его сотового. 

- Обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов, после чего посадил того в ванную. Какое-либо сопротивление, в том числе и из-за состояния алкогольного опьянения, потерпевший оказать уже не мог. На протяжении последующих 3 часов, реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, обвиняемый кипятил на газовой плите чайник, после чего выливал кипяток на потерпевшего, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Известно, что всего обвиняемый успел вылить пять чайников крутого кипятка. Спасла пострадавшего соседка, которая пресекла преступные действия и вызвала скорую помощь.

Потерпевший получил ожоговые раны 35% поверхности тела в области головы, туловища, рук. Эти повреждения медики расценили как тяжкий вред здоровью.

Выяснилось, что подсудимый ранее был осужден условно. Череповецкий городской суд Вологодской области отменил мужчине условное осуждение и назначил ему окончательное наказание по совокупности приговоров в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен будет выплатить пострадавшему 250 000 рублей компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Ранее Newsvo сообщал, что в Кадуйском районе вынесли приговор пенсионерке, которая облила кипятком из чайника мужа.  66-летний мужчина умер. 

Тэги: пьянка

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вода из скважины в Белозерске продолжает топить участки: объявлен режим ЧС
В Никольском районе в кювете нашли «Ладу Гранту» с мертвым водителем
Суд вынес приговор череповчанину, убившему проститутку и ее водителя
Во дворе дома на улице Конева в Вологде нашли мертвого мужчину
В Вологде вовремя не выполнили предписание о приостановке работ по бетонированию набережной
В Вологде избили соучредителя ассоциации ТСЖ Артема Сухих
Два человека погибли в ДТП на трассе в Череповецком районе
Защитники набережной Вологды разработали альтернативную концепцию её развития
Череповчанин через суд пытался вернуть 48 тысяч рублей, которые отдал за освобождение от службы в армии
Синоптики обещают заморозки в Вологодской области
29.08.2019 [Общество]

Учредителя «Стройиндустрии» Вячеслава Гудкова оправдали по делу о нецелевом использовании денег дольщиков

1751
1
28.08.2019 [Экономика]

Здания и имущество Вологодского текстильного комбината продали московской фирме

2110
3
28.08.2019 [Экономика]

Имущество «Череповецкого бройлера» продали с торгов по цене в 14 раз ниже изначальной

1225
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанина, который вылил пять чайников кипятка на собутыльника, приговорили к пяти годам колонии
В Вологде ищут очевидцев смертельного ДТП на улице Можайского
Карнавальным шествием откроется 31 августа фестиваль уличных театров в Череповце
Мобильный рентген-аппарат купили в областную больницу в Череповце
Мины и гранаты времен Великой Отечественной войны нашли в лесу в Вытегорском районе
С 10 сентября во всех автобусах ПАТП-1 в Вологде заработает оплата проезда бесконтактной банковской картой
В овраге на Окружном шоссе в Вологде обнаружили тело мужчины
 


29.08.2019 [Общество]

Депутат из Курска и его земляки борются за бетон на набережной и рынок ЖКХ в Вологде?

1650
0
30.08.2019 [БлогоVO]

Вчера шла по Набережной VI армии в Вологде — она реально пахнет гарью

163
0
29.08.2019 [Обзор Прессы]

Мария Правдина: «Моя мечта, чтобы любой чувствовал себя в музее комфортно»

216
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика