Череповчанина, который вылил пять чайников кипятка на собутыльника, приговорили к пяти годам колонии

В Череповце вынесли приговор мужчине, который, заподозрив собутыльника в краже, три часа обливал его кипятком из чайника.

Как ранее сообщал Newsvo, подсудимый 10 апреля этого года распивал спиртное в одной из квартир города Череповца вместе со своими знакомыми. Под утро он заподозрил одного из собутыльников в краже его сотового.

- Обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов, после чего посадил того в ванную. Какое-либо сопротивление, в том числе и из-за состояния алкогольного опьянения, потерпевший оказать уже не мог. На протяжении последующих 3 часов, реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, обвиняемый кипятил на газовой плите чайник, после чего выливал кипяток на потерпевшего, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Известно, что всего обвиняемый успел вылить пять чайников крутого кипятка. Спасла пострадавшего соседка, которая пресекла преступные действия и вызвала скорую помощь.

Потерпевший получил ожоговые раны 35% поверхности тела в области головы, туловища, рук. Эти повреждения медики расценили как тяжкий вред здоровью.

Выяснилось, что подсудимый ранее был осужден условно. Череповецкий городской суд Вологодской области отменил мужчине условное осуждение и назначил ему окончательное наказание по совокупности приговоров в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен будет выплатить пострадавшему 250 000 рублей компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Ранее Newsvo сообщал, что в Кадуйском районе вынесли приговор пенсионерке, которая облила кипятком из чайника мужа. 66-летний мужчина умер.