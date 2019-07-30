Череповчанин вылил пять чайников кипятка на собутыльника, которого заподозрил в краже

В Череповце будут судить мужчину, который вылил на собутыльника пять чайников с кипятком из-за того, что заподозрил его в краже. Дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью передано в суд.

По версии следствия, обвиняемый распивал спиртное в одной из квартир города Череповца вместе со своими знакомыми. Под утро он заподозрил одного из собутыльников в краже его сотового.

- Обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов, после чего посадил того в ванную. Какое-либо сопротивление, в том числе и из-за состояния алкогольного опьянения, потерпевший оказать уже не мог. На протяжении последующих 3 часов, реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, обвиняемый кипятил на газовой плите чайник, после чего выливал кипяток на потерпевшего, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Известно, что всего обвиняемый успел вылить пять чайников крутого кипятка. Спасла пострадавшего соседка, которая пресекла преступные действия и вызвала скорую помощь.

Потерпевший получил ожоговые раны 35% поверхности тела в области головы, туловища, рук. Эти повреждения медики расценили как тяжкий вред здоровью.

Было возбуждено уголовное дело, обвиняемый находится под арестом.

Ранее Newsvo сообщал, что в Кадуйском районе вынесли приговор пенсионерке, которая облила кипятком из чайника мужа. 66-летний мужчина умер.