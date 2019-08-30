Карнавальным шествием откроется 31 августа фестиваль уличных театров в Череповце

V фестиваль уличных театров в Череповце откроется 31 августа карнавальным шествием. Артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода пройдут от площади Милютина по улицам Ленина и Сталеваров до Дворца металлургов. В связи с этим с 12 до 13 часов движение транспорта по маршруту трупп будет ограничено, сообщает официальный сайт мэрии.

В фестивале примет участие около 12 трупп из Череповца и других городов России. Свои спектакли они начнут показывать в 13 часов у амфитеатра с южной стороны Дворца металлургов. В программе также театральные мастер-классы и шоу мыльных пузырей. Подробнее о фестивале можно узнать в его группе в соцсети.

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологде на площади Революции 1 сентября покажут шоу мыльных пузырей «Путешествие в страну Пузырляндию». В 12 часов там стартует праздничная программа к Дню знаний, а также фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче-2019.