Шоу мыльных пузырей покажут 1 сентября на площади Революции в Вологде

28.08.2019 [Культура]

Шоу мыльных пузырей «Путешествие в страну Пузырляндию» покажут в Вологде на площади Революции 1 сентября. В 12 часов там стартует праздничная программа к Дню знаний, а также фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче-2019.

В 12.00 на главной сцене начнется концертная программа "Ура! Зажигает детвора!» с участием детских творческих коллективов. Будут награждены лучшие вожатые и педагоги проекта «Город детства – 2019».  

В 13.00 флешмобом откроется фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2019: 50 человек поднимут буквы, складывающиеся в надпись "ВМЕСТЕ ЯРЧЕ".  В рамках фестиваля на площади пройдет квест, участников которого научат экономить ресурсы в условной квартире. Представители ВоГУ проведут опыты по химии и физике. В рамках фестиваля подведут итоги конкурса детских творческих работ по энергосбережению в номинациях: «Энергосбережение глазами детей», «ЭнергоЛэнд», «Профессии ТЭК».

С 13.30 до 15.00 на сцене пл. Революции начнутся показательные выступления воспитанников детско-юношеских спортивных школ. Параллельно на площади можно будет познакомиться с деятельностью кружков и секций.

- Так, художественная школа представит мастер-классы по акварели «Я рисую детство». Музыкальные школы познакомят с музыкальными инструментами. Центр дополнительного образования покажет мастер-классы по гончарному делу, росписи, плетению из бересты и женским рукоделиям. Детский морской центр «Меридиан» научит сборке-разборке автомата, а театр-студия «Сонет» сформирует фотозону «Мой друг театр», - сообщает пресс-служба городской администрации.

В 15.00 театр больших кукол покажет интерактивный спектакль «Путешествие в страну Пузырляндию», который представляет собой шоу мыльных пузырей.

Подробная программа праздника - в галерее под новостью.


 

Тэги: 1 сентября

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