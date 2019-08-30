Мины и гранаты времен Великой Отечественной войны нашли в лесу в Вытегорском районе

В Вытегорском районе в лесу вблизи поселка Ошта, на границе Вологодской и Ленинградской областей, поисковики обнаружили мины, гранаты и снаряды времен Великой Отечественной войны. О находках в полицию накануне, 29 августа, сообщил командир поискового отряда «Оштинский рубеж».

— Обнаружены предметы вооружения времен ВОВ, а именно: 1 артиллерийский снаряд, 2 минометных мины, 5 трубчатых мин, 14 гранат РГД-33, 3 запала от гранат, 1 запал от трубчатой мины, 445 патронов калибра 7,62 и 2 фрагмента винтовок, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Чтобы обеспечить безопасность местных жителей, место обнаружения опасной находки круглосуточно охраняют полицейские. Для обезвреживания взрывоопасных предметов на место направлены специалисты ОМОН вологодской Росгвардии.

Как ранее сообщал Newsvo, вблизи села Ошта проходила экспедиция Российского военно-исторического общества и Вологодского объединения поисковиков. Удалось поднять останки 25 красноармейцев, а также найти пять смертных медальонов, два из которых уже удалось прочитать. Известно, что боеприпасы были найдены в местах раскопок.