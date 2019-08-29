Самые разрушенные участки дороги Вологда-Ростилово обещают отремонтировать к октябрю 2019 года

В Вологодском районе начался ремонт дороги Вологда-Ростилово. По данным пресс-службы регионального правительства, в этом году отремонтируют наиболее разрушенные участки трассы от границы Вологодского и Грязовецкого районов до поселка Васильевское, всего около 7 километров. Работы должны завершиться до конца сентября. В 2020–2022 годах запланирован ремонт оставшихся 43 километров.

«По условиям контракта на автодорогу будет нанесена разметка, обновлены дорожные знаки, проведено укрепление обочины, расчищена полоса отвода, обеспечено устройство нового барьерного ограждения, а также будут установлены новые остановочные комплексы», — рассказал начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев.

Сейчас подрядчик проводит работы по фрезерованию старого покрытия. Наиболее критические места провалов специалисты заполнили асфальтобетонными картами. По словам Накрошаева, приступить к ремонту этой дороги планировали со следующего года, но департаменту было дано поручение приблизить сроки ремонта.

«Было выделено дополнительное финансирование в размере 100 млн. рублей, и первые 7 км автодороги будут отремонтированы к концу сентября этого года», — подчеркнул Андрей Накрошаев.

Всего за период с 2019 по 2022 годы планируется отремонтировать 50 км (участок от Вологды до выезда из Грязовца, включая транзитную улицу Ленина в Грязовце). На данные цели предусмотрено почти 600 млн. рублей.

Ранее Newsvo сообщал, что дорога Грязовец-Вохтога будет полностью отремонтирована до конца 2021 года. Об этом 16 июля заявил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев во время своего визита в Грязовецкий район. В этом году там идет ремонт на десятикилометровом участке этой дороги.