Дорогу Грязовец-Вохтога пообещали отремонтировать к концу 2021 года

Дорога Грязовец-Вохтога будет полностью отремонтирована до конца 2021 года. Об этом 16 июля заявил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев во время своего визита в Грязовецкий район. Сейчас идет ремонт на десятикилометровом участке этой дороги.

Напомним, что на состояние дороги Грязовец-Вохтога автомобилисты жалуются уже более десятка лет - на ней у машин случаются поломки, в том числе отваливаются колеса.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в 2019 году запланировано отремонтировать участок протяженностью чуть более 10,8 километров - на это выделено около 125 млн. рублей. Сейчас проводится укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Завершить работы на этом участке должны к началу августа.

В следующем году будет отремонтировано еще 10,3 километров - это участок ближе к Вохтоге, в 2021 году – еще 33,2 километра.

- Дорога Грязовец-Вохтога протяженностью более 50 км – один из самых сложных объектов Вологодской области по ремонту, потому что отдельные участки находится в крайне плохом состоянии, в том числе с цементнобетонным покрытием и из бетонных плит. К этим участкам предстоит приступить в последующих годах. На ремонт дороги Грязовец - Вохтога выделено 672 млн.рублей из федерального и областного бюджетов. Работы распланированы на три года, будет отремонтировано три участка, - пояснил Андрей Накрошаев.

Сообщается, что на самых проблемных участках дороги будут проведены изыскательные работы и разработана соответствующая проектно-сметная документация.