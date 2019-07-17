Дорогу Грязовец-Вохтога пообещали отремонтировать к концу 2021 года

17.07.2019 [Общество]

Дорога Грязовец-Вохтога будет полностью отремонтирована до конца 2021 года. Об этом 16 июля заявил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев во время своего визита в Грязовецкий район. Сейчас идет ремонт на десятикилометровом участке этой дороги.

Напомним, что на состояние дороги Грязовец-Вохтога автомобилисты жалуются уже более десятка лет - на ней у машин случаются поломки, в том числе отваливаются колеса.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в 2019 году запланировано отремонтировать участок протяженностью чуть более 10,8 километров - на это выделено около 125 млн. рублей. Сейчас проводится укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Завершить работы на этом участке должны к началу августа.

В следующем году будет отремонтировано еще 10,3 километров - это участок ближе к Вохтоге, в 2021 году – еще 33,2 километра.

- Дорога Грязовец-Вохтога протяженностью более 50 км – один из самых сложных объектов Вологодской области по ремонту, потому что отдельные участки находится в крайне плохом состоянии, в том числе с цементнобетонным покрытием и из бетонных плит. К этим участкам предстоит приступить в последующих годах. На ремонт дороги Грязовец - Вохтога выделено 672 млн.рублей из федерального и областного бюджетов. Работы распланированы на три года, будет отремонтировано три участка, - пояснил Андрей Накрошаев.

Сообщается, что на самых проблемных участках дороги будут проведены изыскательные работы и разработана соответствующая проектно-сметная документация.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: дороги

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В департаменте здравоохранения пообещали разобраться со случаем ампутации пальцев пациентке Вологодской горбольницы № 1
Жителя Великого Устюга оштрафовали за неуважение к Путину 
Объявлен сбор средств Юрию Шадрину на выплату штрафа за статус о Путине в соцсети
11 млн рублей из бюджета: в Вологодской области заказали концерты Хора Турецкого по двойной цене?
Учредителя ООО "МиМП" Елену Минакову обвиняют в преднамеренном банкротстве фирмы
Почтальона из Бабаевского района наградят за то, что она перехитрила грабителя
В Вологде возбуждено уголовное дело о растрате в отношении экс-директора "Спектра"
В Великом Устюге прошел митинг в поддержку активистов Шиеса
Строительство целлюлозного комбината в Череповецком районе может начаться после выборов
Мэр Вологды призвал чиновников пожертвовать деньги пострадавшим от наводнения в Тулуне
16.07.2019 [Общество]

Мэр Вологды закрыл возможность комментирования своего поста о встрече на набережной

1467
2
16.07.2019 [БлогоVO]

Как вам идея объединить две части набережной Вологды?

532
0
16.07.2019 [БлогоVO]

А что, так можно было?

775
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанку, бросившую троих детей, отправили в колонию
Суд разрешил вологжанке строить дом в национальном парке «Русский Север» 
Дорогу Грязовец-Вохтога пообещали отремонтировать к концу 2021 года
Житель города Бабаево развозил девушек по вызову по адресам и делил с ними прибыль
Мэр Вологды закрыл возможность комментирования своего поста о встрече на набережной
В Москве из-за дела журналиста Ивана Голунова уволили четырех полицейских
Строительство целлюлозного комбината в Череповецком районе может начаться после выборов
 


16.07.2019 [Экономика]

Строительство целлюлозного комбината в Череповецком районе может начаться после выборов

2365
0
17.07.2019 [БлогоVO]

«Ну все понятно, это у вас проблемы»

61
0
14.07.2019 [Обзор Прессы]

Минздрав представил законопроект о донорстве костного мозга. Что с ним не так?

359
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика