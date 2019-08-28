Вологжанин, подбросивший плачущую дочь в роддом на улице Пирогова, стал фигурантом уголовного дела

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Вологды, который подбросил новорожденную дочь на крыльцо роддома на улице Пирогова.

Как писал Newsvo, инцидент произошел 11 мая. Мать ребенка оставила девочку с отцом на прогулке. Малышка заплакала, мужчина не знал, что с ней делать, не мог успокоить и решил подбросить младенца в роддом. Он принес ребенка на крыльцо медучреждения на улице Пирогова, оставил его там и позвонил в звонок. Вологжанин издали наблюдал, как медики обнаружили девочку и унесли ее. Сотрудники роддома вызвали полицию.

— Через несколько часов в полицию пришла женщина и написала заявление о пропаже ребенка. Проанализировав полученную информацию, полицейские предположили, что это тот самый младенец, о котором сообщали из роддома, — пояснили Newsvo в пресс-службе областного УМВД.

Подбросив девочку в роддом, мужчина скрылся и вернулся только 15 мая. Все это время женщина не знала, где ее сожитель. Через четыре дня пьяный мужчина пришел в отдел полиции и сообщил, что это он оставил ребенка медикам.

В отношении матери девочки составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, решение о наказании будет принимать комиссия по делам несовершеннолетних города Вологды.

По факту оставления ребенка на крыльце роддома была проведена проверка, и изначально полицейские не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.