Вологжанин, подбросивший плачущую дочь в роддом на улице Пирогова, стал фигурантом уголовного дела

28.08.2019 [Происшествия]

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Вологды, который подбросил новорожденную дочь на крыльцо роддома на улице Пирогова.

Как писал Newsvo, инцидент произошел 11 мая. Мать ребенка оставила девочку с отцом на прогулке. Малышка заплакала, мужчина не знал, что с ней делать, не мог успокоить и решил подбросить младенца в роддом. Он принес ребенка на крыльцо медучреждения на улице Пирогова, оставил его там и позвонил в звонок. Вологжанин издали наблюдал, как медики обнаружили девочку и унесли ее. Сотрудники роддома вызвали полицию.

— Через несколько часов в полицию пришла женщина и написала заявление о пропаже ребенка. Проанализировав полученную информацию, полицейские предположили, что это тот самый младенец, о котором сообщали из роддома, — пояснили Newsvo в пресс-службе областного УМВД.

Подбросив девочку в роддом, мужчина скрылся и вернулся только 15 мая. Все это время женщина не знала, где ее сожитель. Через четыре дня пьяный мужчина пришел в отдел полиции и сообщил, что это он оставил ребенка медикам.

В отношении матери девочки составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, решение о наказании будет принимать комиссия по делам несовершеннолетних города Вологды.

По факту оставления ребенка на крыльце роддома была проведена проверка, и изначально полицейские не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.

— Данное решение прокуратурой Вологды признано незаконным и отменено. По итогам дополнительной проверки в отношении отца 27.07.2019 дознавателем ОД отдела полиции № 1 УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 Уголовного кодекса Российской Федерации (оставление в опасности), осуществляется его расследование, — сообщает прокуратура Вологодской области.

 

Тэги: дети, младенец, роддом

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