Жительница Вологды организовала наркопритон в доме на улице Преображенского

28.08.2019 [Происшествия]

В Вологде полицейские накрыли наркопритон в доме на улице Преображенского: поступила информация, что в одной из квартир готовят и употребляют наркотики.

Полицейские при поддержке силового подразделения «Гром»  проникли в дом и задержали 43-летнюю женщину.

— Во время осмотра жилого помещения сотрудники полиции обнаружили шприцы и различные приспособления, а также ингредиенты для изготовления наркотиков. В ходе дальнейшей работы полицейские установили адрес, где задержанная незаконно приобретала медикаменты, которые использовались для изготовления наркотических средств, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). 

Всех, у кого есть информация о совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, просят сообщать об этом по телефону «02» или в дежурную часть УМВД России по г. Вологде (8172) 76-30-14.

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологде вынесли приговор таксисту, который работал курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. 39-летний мужчина делал «закладки», из которых запрещенные вещества позже забирали покупатели.

Тэги: наркотики
Фото пресс-службы областного УМВД

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