Вологодского таксиста, развозившего по городу наркотики, приговорили к 12 годам колонии

28.08.2019 [Происшествия]

В Вологде вынесли приговор таксисту, который работал курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. 39-летний мужчина делал «закладки», из которых запрещенные вещества позже забирали покупатели.

Судом и следствием установлено, что в августе 2019 года водитель такси получил несколько оптовых партий наркотиков (гашиш, «синтетика»). Позднее мужчина оборудовал на территории города тайники-закладки, куда прятал зелье. 

— Однако работа по совместительству оказалась непродолжительной, заработок от курьерских услуг вологжанин так и не успел получить, поскольку был задержан сотрудниками полиции, — сообщает прокуратура Вологды.

На суде мужчина заявил: он даже не подозревал, что в раскладываемых им свертках находятся наркотики, а интернет-магазин, куда он устроился на подработку, торгует запрещенными веществами.

Тем не менее, подсудимый не смог пояснить, что за записи в обнаруженной в его квартире тетради. Там аккуратным почерком были записаны название и вес наркотиков, приобретаемых им для дальнейшего сбыта, логины и пароли для общения на сайте интернет-магазина. Кроме того, в этой тетради вологжанин кропотливо подсчитывал доход, который намеревался получить от реализации запрещенных веществ.

За сбыт наркотиков и покушение на сбыт в крупном размере суд приговорил мужчину к наказанию в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Newsvo сообщал, что в Череповце ночью сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, который подозревается в незаконном обороте наркотиков. 23-летний мужчина привлек внимание правоохранителей тем, что обнимал столб, махал руками и говорил несвязно.

 

 

 

 

Тэги: таксисты, наркотики

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