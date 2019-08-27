В Череповце у мужчины, который обнимал столб, нашли наркотики

В Череповце ночью сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, который подозревается в незаконном обороте наркотиков. 23-летний мужчина привлек внимание правоохранителей тем, что обнимал столб, махал руками и говорил несвязно.

Подозрительного череповчанина обнаружили во время патрулирования на улице Командарма Белова в Череповце. Экипаж группы задержания обратил внимание на мужчину, который стоял, обняв руками фонарный столб.

— Сотрудники Росгвардии подошли к гражданину и представились по установленной форме. В ходе беседы с правоохранителями незнакомец вел себя неадекватно: хаотично размахивал руками, несвязно говорил. Бойцы вневедомственной охраны заметили, что у мужчины из кармана выпали два пакета с порошком белого цвета, в том время, когда он хотел достать пачку сигарет, — сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.

23-летнего мужчину передали полицейским. Экспертиза показала, что в свертках находилось наркотическое вещество, возбуждено уголовное дело.

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологде транспортные полицейские задержали на берегу реки 37-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. При себе у вологжанина нашли пакет с маковой соломой. Общая масса изъятого растения составила более 600 граммов, что является крупным размером.