600 граммов маковой соломы изъяли у жителя Вологды полицейские

12.08.2019 [Происшествия]
600 граммов маковой соломы изъяли у жителя Вологды полицейские

В Вологде транспортные полицейские задержали на берегу реки 37-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. При себе у вологжанина нашли пакет с маковой соломой. Общая масса изъятого растения составила более 600 граммов, что является крупным размером.

- Выяснено, что несколькими днями ранее молодой человек во время прогулки заметил на поле дикорастущий мак. Мужчина решил собрать растения, высушить и в дальнейшем самостоятельно употребить. Злоумышленник ошибочно полагал, что маковая соломка относится к категории «легких» наркотиков, не вызывающих привыкания. На самом деле, это дурманящее вещество, вызывающее мгновенную зависимость и являющееся страшным ядом, - сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

Полицейские выехали на место, где солома была собрана и, как говорится в пресс-релизе, предприняли "меры для предотвращения повторного ее произрастания".

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Вологжанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. 

Ранее Newsvo сообщал, что полкилограмма маковой соломы изъяли полицейские в квартире у 42-летнего жителя Вологды. Мужчина несколько дней собирал ее за городом.

Фото Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте

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