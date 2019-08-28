Организатора финансовой пирамиды в Великом Устюге судят в зале ДК из-за большого количества потерпевших

28.08.2019 [Общество]
Организатора финансовой пирамиды в Великом Устюге судят в зале ДК из-за большого количества потерпевших

В Великом Устюге суд начал рассмотрение дела обманутых вкладчиков финансовой пирамиды  «МСО Инвест групп». Заседания проходят в Великоустюгском культурно-досуговом центре: районный суд не вместил более сотни потерпевших, пожелавших прийти.

Как ранее сообщал Newsvo, 30-летний Олег Марков обвиняется в мошенничестве на 200 млн рублей: его фирма принимала вклады от населения и обещала выплату процентов.

По версии следствия, в период с начала августа 2015 года по 05 апреля 2018 года мужчина работал на территории городов Великий Устюг и Котлас.

- Действуя от имени несуществующей организации - компании МСО «Инвест Групп», путем обмана и злоупотребления доверием граждан, большинство из которых являются жителями Вологодской, Архангельской, Мурманской областей, а также жителями г. Санкт-Петербурга и Краснодарского края Российской Федерации, под видом заключения договоров займа, похитил денежные средства у 382 граждан на общую сумму свыше 200 миллионов рублей, - сообщает прокуратура Вологодской области.

При этом минимальная сумма вклада в МСО «Инвест Групп» составляла  100 тысяч рублей. Вкладчикам предлагали от 6 до или 8 % ежемесячно, 96% в год. Однако в  апреле 2018 года офисы компании неожиданно закрылись. Организация свернула свою деятельность, а ее учредитель скрылся.

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Великий Устюг, апрель 2018 года. Фото из группы "Народный вестник".

Позже Олег Марков был задержан полицейскими и заключен под стражу, но в какой-то момент меру пресечения сменили на домашний арест.

На заседании, которое состоялось 26 августа в Великом Устюге, потерпевшие ходатайствовали об аресте Маркова, это требование поддержал гособвинитель, однако меру пресечения оставили прежней, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

- Прокурор огласил обвинительное заключение, после чего судебное заседание было отложено на 26 сентября 2019 года на 10.00. Суд приступит к допросу потерпевших, - говорится также в сообщении.

Тэги: мошенничество, финансовая пирамида, суды

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