В Сямже 43-летний мужчина погиб на пожаре из-за неосторожного курения

Тело 43-летнего жителя Сямжи обнаружено после разбора завалов на месте пожара в деревянном доме на улице Давыдовской. Сигнал о возгорании в частном жилом доме с хоздвором поступил сегодня в 5.45. Полностью ликвидировать последствия пожара удалось только к 8 часам утра.

Дом полностью уничтожен огнем. Мужчину нашли в 7.46 утра. Как сообщает пресс-служба областного УМЧС, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшего.

Ранее Newsvo сообщал, что 64-летний мужчина погиб при пожаре в деревянном доме в деревне Золотава Харовского района. Трагедия произошла в ночь с 19 на 20 августа. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки