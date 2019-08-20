В Харовском районе на пожаре из-за замыкания электропроводки погиб 64-летний мужчина

64-летний мужчина погиб при пожаре в деревянном доме в деревне Золотава Харовского района. Трагедия произошла в ночь с 19 на 20 августа.

Сигнал о возгорании в одной из квартир деревянного двухквартирного дома поступил на пульт "01" сегодня в 1.25. Первые подразделения прибыли на место в 1.43, полностью потушить огонь удалось в 1.55. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров, повреждена внутренняя отделка одной из комнат. На месте было обнаружено тело 64-летнего хозяина квартиры.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области.

Ранее Newsvo сообщал, что в апреле этого года в Устюженском районе при пожаре из-за короткого замыкания погиб 30-летний мужчина.