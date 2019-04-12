В Устюженском районе при пожаре из-за короткого замыкания погиб 30-летний мужчина
12.04.2019 [Происшествия]
Вчера утром сгорел дом в деревне Балахтимерево Устюженского района. При пожаре погиб молодой мужчина.
Сообщение о возгорании поступило в дежурную службу в 8:37. Горел деревянный частный дом с печным отоплением на улице Заречной, 7. По данным областного УМЧС, он принадлежит женщине 1970 г.р.
Дом сгорел, при разборе завалов был найден погибшим 30-летний мужчина. По данным областного УМЧС, предположительно причиной пожара стало короткое замыкание.
Фото областного УМЧС