В Нюксенице «Газпром энерго» оштрафовали за поставку жителям села некачественной питьевой воды

ООО «Газпром энерго» в Нюксенице оштрафовали за поставку жителям села воды с повышенным содержанием железа. Нарушения были выявлены во время проверки Роспотребнадзора.

Фирма осуществляет деятельность по забору и распределению воды в селе Нюксеница. После жалобы одного из жителей специалисты Роспотребнадзора взяли две пробы питьевой воды на границе ввода в дом № 5 по улице Культуры районного центра и в одной из квартир этого дома. Показатели железа в этих пробах составляли 1,507 мг/л и 1,124 мг/л при нормативе до 1,0 мг/дм.куб и установленном СанПиНом нормативе 0,3 мг/л.

— Представители ООО «Газпром энерго» в судебном заседании вину не признали, указав, что в точке отбора контрольных проб, согласованных с Роспотребнадзором, качество воды соответствовало норме. Ухудшение качества воды, обнаруженное при врезке крана в сети около дома № 5 по ул. Культуры в с. Нюксеница, произошло из-за особенности наружного металлического трубопровода, ведущего, в том числе к указанному многоквартирному дому, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

По словам сотрудников фирмы, ими была проведена промывка сетей, и теперь питьевая вода в Нюксенице соответствует требованиям СанПиН.

Тем не менее, суд посчитал, что общество не представило доказательства того, что «Газпром энерго» принял все зависящие от него меры, чтобы не допустить ухудшение качества питьевой воды, поставляемой жителям Нюксеницы.

В итоге предприятию назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.

Ранее Newsvo сообщал, что в 2019 году Вологодская область получит более 5 млрд рублей на реализацию федерального проекта «Чистая вода» (подпрограмма национального проекта «Экология»). Результатом должно стать повышение качества питьевой воды для населения.