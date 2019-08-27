Под Череповцом разрушается недавно отремонтированная дорога

27.08.2019 [Общество]

В Череповецком районе разрушается недавно отремонтированная дорога к поселку Шайма. Работы на ней завершились в начале августа: фирма «Гоара-строй», которая сделала подсыпку и выровняла покрытие. Однако уже через несколько дней дорога начала рассыпаться.

— В пятницу (16 августа — ред.) с утра ехать было невозможно, — рассказала gorodche.ru местная жительница, не пожелавшая представиться. — Одна машина съехала в кювет. После обеда прогрейдировали, стало лучше, но после дождя опять с ямами. И так каждый раз. На вопрос администрации, что за ремонт такой, ответ — скажите спасибо, что вообще что-то сделали.

На непроезжую дорогу жители Шаймы жалуются с 2010 года, тогда им было обещано даже асфальтовое покрытие. Однако в 2013 году сделали только песчано-гравийную подсыпку, которая прослужила всего месяц. Появились многочисленные ямы, затем образовался большой провал. В этом году после ремонта дорога быстро пришла в негодность.

Глава Ирдоматского сельского поселения Андрей Чернов пояснил журналистам:  то, что дорога начала рассыпаться, закономерно. 

— Песчано-гравийная смесь есть песчано-гравийная смесь. Это дорога с переходным покрытием. Плюс там еще были линии, где-то остался бетон или асфальт, другие участки разрушены. Конечно, обидно. После ремонта прошло всего несколько дней, и все пришло в такое состояние. Там нужен бетон. Дороги в районе должны быть крепкими, бетонными, с хорошей арматурой. Тогда они будут стоять, — говорит Андрей Чернов.

Глава также добавил, что развалившийся участок другой дороги - от Ирдоматки до поворота на деревню Нова — отремонтируют в этом году. Но планы тоже меняются. 

Ранее Newsvo сообщал, что в Череповецком районе дорогу продали частной фирме, которая теперь ведет ее демонтаж. О том, что компания разбирает дорогу протяженностью 2910 метров, сообщили жители Тоншаловского поселения.

Тэги: дороги, ремонт дорог

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Открыто движение по новому участку обхода Вологды
Суд вынес приговор череповчанину, убившему проститутку и ее водителя
В Никольском районе в кювете нашли «Ладу Гранту» с мертвым водителем
Во дворе дома на улице Конева в Вологде нашли мертвого мужчину
Вологодское предприятие «Ротор» выставили на продажу за 58,5 млн рублей
В Череповецком районе вертолет упал в воду: один человек погиб
В Вологде вовремя не выполнили предписание о приостановке работ по бетонированию набережной
Два человека погибли в ДТП на трассе в Череповецком районе
Защитники набережной Вологды разработали альтернативную концепцию её развития
Синоптики обещают заморозки в Вологодской области
23.08.2019 [Общество]

В Вологде вовремя не выполнили предписание о приостановке работ по бетонированию набережной

2720
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчане завоевали пять медалей на Всероссийских соревнованиях по конному спорту
Владимир Путин угостил президента Турции вологодским мороженым
В Череповецком районе предлагают построить крематорий
28 новых санитарных автомобилей закуплены для опорных ФАПов в районах Вологодской области
Под Череповцом разрушается недавно отремонтированная дорога
В Вологде ночью 31 августа возле двух клубов можно будет сдать кровь на ВИЧ
На площади Революции в Вологде 30 августа покажут короткометражные фильмы
 


13.08.2019 [Общество]

«Ромео и Джульетта», выставка овощей и театр теней: в колониях Вологодской области прошли смотры полезных дел

1793
0
27.08.2019 [БлогоVO]

Это берегоукрепление?!

450
0
22.08.2019 [Обзор Прессы]

Стали известны изменения в ЕГЭ-2020

609
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика