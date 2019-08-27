Под Череповцом разрушается недавно отремонтированная дорога

В Череповецком районе разрушается недавно отремонтированная дорога к поселку Шайма. Работы на ней завершились в начале августа: фирма «Гоара-строй», которая сделала подсыпку и выровняла покрытие. Однако уже через несколько дней дорога начала рассыпаться.

— В пятницу (16 августа — ред.) с утра ехать было невозможно, — рассказала gorodche.ru местная жительница, не пожелавшая представиться. — Одна машина съехала в кювет. После обеда прогрейдировали, стало лучше, но после дождя опять с ямами. И так каждый раз. На вопрос администрации, что за ремонт такой, ответ — скажите спасибо, что вообще что-то сделали.

На непроезжую дорогу жители Шаймы жалуются с 2010 года, тогда им было обещано даже асфальтовое покрытие. Однако в 2013 году сделали только песчано-гравийную подсыпку, которая прослужила всего месяц. Появились многочисленные ямы, затем образовался большой провал. В этом году после ремонта дорога быстро пришла в негодность.

Глава Ирдоматского сельского поселения Андрей Чернов пояснил журналистам: то, что дорога начала рассыпаться, закономерно.

— Песчано-гравийная смесь есть песчано-гравийная смесь. Это дорога с переходным покрытием. Плюс там еще были линии, где-то остался бетон или асфальт, другие участки разрушены. Конечно, обидно. После ремонта прошло всего несколько дней, и все пришло в такое состояние. Там нужен бетон. Дороги в районе должны быть крепкими, бетонными, с хорошей арматурой. Тогда они будут стоять, — говорит Андрей Чернов.

Глава также добавил, что развалившийся участок другой дороги - от Ирдоматки до поворота на деревню Нова — отремонтируют в этом году. Но планы тоже меняются.

Ранее Newsvo сообщал, что в Череповецком районе дорогу продали частной фирме, которая теперь ведет ее демонтаж. О том, что компания разбирает дорогу протяженностью 2910 метров, сообщили жители Тоншаловского поселения.