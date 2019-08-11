В Череповецком районе частная фирма разбирает проданную ей дорогу

В Череповецком районе дорогу продали частной фирме, которая теперь ведет ее демонтаж. О том, что компания разбирает дорогу протяженностью 2910 метров, сообщили в региональное отделение «Общероссийского народного фронта» жители Тоншаловского поселения.

В ответе на запрос, сделанный специалистами ОНФ в администрацию Череповецкого района, говорилось, что дорога действительно находится в частной собственности: принадлежит ООО «ТехСтрой». Эта фирма проводит демонтаж покрытия: большая часть дороги уже ликвидирована.

Однако, несмотря на то, что дорога в частной собственности, работы по ее демонтажу незаконны: по закону, частники должны были предупредить администрацию о сносе не менее, чем за семь рабочих дней до начала выполнения работ по демонтажу. Поскольку эти условия выполнены не были, в адрес ООО «ТехСтрой» направлены требования об обязанности привести автодорогу в первоначальное состояние и о прекращении демонтажа дорожного покрытия. Кроме того, чиновники потребовали у стройнадзора привлечь к ответственности фирму.

Выяснилось, что изначально в 2017 году дорогу купило «Череповецкое карьерное управление» в результате приватизации активов государственного предприятия. Затем она была продана ООО «ТехСтрой».

— Однако, согласно данным кадастровой карты Вологодской области, эта дорога размещена на землях запаса и относится к категории «для эксплуатации автомобильной дороги». По закону, земли запаса могут находиться исключительно в муниципальной или государственной собственности. Проведение на данных землях работ может осуществляться только после изменения категории земель, в соответствии с юридической процедурой, предусматривающей, в частности, проведение публичных слушаний, — сообщает пресс-служба ОНФ.

Теперь специалисты намерены выяснить, проводились ли публичные слушания, когда была изменена категория земель и почему информации об этих изменениях нет на кадастровой карте.

Ранее сообщалось о похожей ситуации в деревне под Вологдой. В 2015 году была незаконно продана дорога к Оларево: тяжелая техника нового владельца разбирала проезжую часть, увозя бетонные плиты.