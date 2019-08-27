Восстанавливающие фасад дома Алаева в Вологде волонтеры ищут спонсоров для покупки краски

Волонтеры, которые восстанавливают фасад доходного дома Алаева на проспекте Победы, 32 в Вологде, ищут средства на покупку краски. За год она сильно подорожала, и тех банок, которые купили на средства спонсора, не хватает.

- В субботу мы закупили часть краски. В этом нам помог наш прошлогодний спонсор. Но вот в чем проблема: цены на краску (Tikkurila Teho) за год увеличились в 1,5 раза и мы не смогли на выделенную нам сумму закупить весь объем. Сейчас у нас есть 10 ведер колера и 6 ведер белой краски. Нужно еще шесть того и шесть другого. Надеемся, этого хватит! Потому, мы пускаемся в поиски средств на оставшуюся краску (или рады принять прямо ведерками), - пишут волонтеры в своей группе в соцсети.

Желающие помочь обновить деревянный жилой дом, построенный в 1912 году, могут обращаться к Екатерине Хоботовой в соцсети ВКонтакте или по электронной почте khobotova.kate@gmail.com.

Волонтеры отмечают, что цвет для дома они выбирали с помощью реставратора, стараясь, чтобы он был максимально похож на оригинальный:

- «Ребята по всей стране собираются и дома перекрашивают», - вот такую забавную фразу мы услышали прошлым летом от прохожих. Цвет дома мы выбираем не сами, нет) Как в прошлом, так и в этом году, мы приглашали реставратора, который снимал с небольшого участка обшивки слои краски и затем подбирал новый цвет максимально приближенный к историческому. В этом году этот цвет приближен к коричневому (а вообще, очень похож на ириску!) Декор будет белым, а вот над определением цвета дверей реставратор еще работает.

Напомним, фестиваль восстановления исторической среды силами волонтёров на средства спонсоров «Том Сойер Фест» стартовал в Вологде 6 июля. Все, кто хочет помочь вернуть исторический вид дому Алаева, могут присоединиться к волонтерам. По вторникам и четвергам они работают с 17.30 до 20.00, в субботу и воскресенье - с 12.00 до 17.00.

В прошлом году участники фестиваля покрасили дом зажиточной крестьянки Анны Бутыриной на Благовещенской, 22. Зданию вернули цвет охры.