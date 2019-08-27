Аспирантка из Вологды выиграла грант в 1,2 млн рублей на изучение крови рыб

27.08.2019 [Общество]

Аспирантка Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии выиграла грант в 1,2 млн рублей от Российского фонда фундаментальных исследований. Тема работы Дарьи Березиной  —  «Влияние гормон-индуцированного стресса на коагуляционные и иммунологические показатели крови рыб».

По условиям использования средств гранта, половина суммы должна быть потрачена на оборудование, комплектующие к нему и публикацию полученных результатов. Вторая половина — зарплата работающих над проектом ученых, сообщает пресс-служба вуза.

«Уникальность работы выражается в нескольких вещах. Во-первых, мы хотим оценить физиологические аспекты свертываемости крови рыб, что до нас проводилось редко и мы более-менее освоили технологию взятия ее в большом объеме и многократно. Во-вторых, взаимосвязь некоторых моментов функционирования иммунной и свертывающей систем крови у разных видов животных актуально в медицине и ветеринарии сейчас. В-третьих, оценка влияния стресса на свертываемость крови рыб, а также иммунные функции — то, что исследуем мы с недавних пор и немного кто до нас», — рассказала Дарья.

В работе над проектом участвует также научный руководитель Дарьи Березиной, доцент кафедры внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства академии Любовь Фомина. 

«Пока планируем исследование на карпах провести, но, возможно, получится и на тиляпиях, выращиваемых в нашем АкваБиоЦентре. Для нас важно собрать нужное количество крови с рыб, чтобы оценить все показатели и рыбы не погибли. Это хронический эксперимент», — отметила Любовь Фомина.

Ранее Newsvo сообщал, что на базе Вологодской ГМХА открылся Региональный центр развития аквакультуры. Он был создан в рамках государственно-частного партнерства вуза и ООО «Аквакультура». Эта научно-практическая площадка должна объединить коммерческое производство, образовательную деятельность и научные исследования.

Специализация центра — выращивание маточного поголовья и посадочного материала тилапии и африканских клариевых сомов, а также научные исследования, связанные с кормлением, разведением, условиями содержания и физиологией рыб.

Тэги: наука, гранты, ВГМХА

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