В Вологде открылся Региональный центр развития аквакультуры

06.03.2019 [Общество]

Сегодня на базе Вологодской ГМХА открылся Региональный центр развития аквакультуры. Он был создан в рамках государственно-частного партнерства вуза и ООО «Аквакультура». Эта научно-практическая площадка должна объединить коммерческое производство, образовательную деятельность и научные исследования.

Специализация центра – выращивание маточного поголовья и посадочного материала тилапии и африканских клариевых сомов, а также научные исследования, связанные с кормлением, разведением, условиями содержания и физиологией рыб. ООО «Аквакультура» поставила в академию установку замкнутого водоснабжения, в которой будет выращиваться тилапия.

Основатель ООО «Аквакультура» Алексей Блиновский рассчитывает, что создание центра поспособствует подготовке квалифицированных специалистов для отрасли:

- В процессе становления работы  мы столкнулись с кадровыми проблемами: как показала практика, специалистов крайне мало. Нам пришлось найти перспективных людей, самостоятельно их выучить, но учить по одному человеку – это крайне не выгодно. Аквабиоцентр – это база, где смогут обучаться специалисты, которые впоследствии могли бы быть успешно трудоустроены. Это довольно узкая отрасль, в которой кадры ценятся на вес золота.

 

Тэги: рыба
Фото пресс-службы ВГМХА

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