В Вологде открылся Региональный центр развития аквакультуры

Сегодня на базе Вологодской ГМХА открылся Региональный центр развития аквакультуры. Он был создан в рамках государственно-частного партнерства вуза и ООО «Аквакультура». Эта научно-практическая площадка должна объединить коммерческое производство, образовательную деятельность и научные исследования.

Специализация центра – выращивание маточного поголовья и посадочного материала тилапии и африканских клариевых сомов, а также научные исследования, связанные с кормлением, разведением, условиями содержания и физиологией рыб. ООО «Аквакультура» поставила в академию установку замкнутого водоснабжения, в которой будет выращиваться тилапия.

Основатель ООО «Аквакультура» Алексей Блиновский рассчитывает, что создание центра поспособствует подготовке квалифицированных специалистов для отрасли: