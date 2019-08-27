С жителя Вологды пытались взыскать долги по коммуналке его тезки

С жителя Вологды пытались взыскать долги по оплате услуг теплоснабжения его тезки из Устюженского района, сообщили Newsvo в прокуратуре города.

Организация-поставщик теплоэнергии несколько раз обращалась в мировой суд, требуя взыскать задолженность по отоплению с вологжанина.

- При этом, фактическим потребителем теплоэнергии является иное физическое лицо – с такими же фамилией, именем и отчеством, но иными местом и датой рождения, а также проживающим в ином населенном пункте Вологодской области, - сообщает прокуратура Вологды.

Мужчина несколько раз обращался в ресурсоснабжающую организацию и уведомлял их о том, что платежи начисляются ошибочно. Тем не менее, организация продолжала предъявлять требования об оплате коммунальных услуг заявителю.

Прокуратурой Вологды в адрес в адрес руководителя ресурсной компании было внесено представление с требованием прекратить попытки взыскать задолженность с человека, который ее не создавал.

Ранее Newsvo сообщал, что судебные приставы наложили арест на помещение кафе «Лесная сказка», расположенное в центре Вологды. Его владелец накопил задолженность почти в полмиллиона рублей.