Синоптики обещают заморозки в Вологодской области

26.08.2019 [Общество]

Вологодский гидрометцентр обещает заморозки в регионе. По данным синоптиков, температура будет опускаться ниже нуля ночами 28-30 августа. Похолодание до -1 наиболее вероятно в восточных районах Вологодской области. 

При этом в западных и центральных районах похолодание будет менее продолжительным. Днем 29 августа под влиянием теплого фронта температура воздуха начнет повышаться. 

- В целом, последняя неделя августа успеет порадовать относительно сухой погодой. Наиболее интенсивные осадки ожидаются лишь 27 августа, в последующие дни давление начнет расти, погода улучшится, - сообщает гидрометцентр.

Ранее Newsvo писал, что синоптики также обещали заморозки в Вологодской области в июне 2019 года.

Тэги: погода, заморозки

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