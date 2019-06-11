Синоптики обещают заморозки в Вологодской области

13 и 14 июня в Вологодской области местами возможно понижение температуры до - 1 градуса по Цельсию. По данным Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, заморозки возможны в ночные и утренние часы при прояснении.

В среду, 12 июня, на территории региона обещают переменную облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.