Синоптики обещают заморозки в Вологодской области

11.06.2019 [Общество]

13 и 14 июня в Вологодской области местами возможно понижение температуры до - 1 градуса по Цельсию. По данным Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, заморозки возможны в ночные и утренние часы при прояснении.

В среду, 12 июня, на территории региона обещают переменную облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.

 

Тэги: погода, заморозки

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