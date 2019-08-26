Череповчанка, которая собирала пожертвования, обманув людей о своем диагнозе и смерти, предстанет перед судом

26.08.2019 [Происшествия]

В Череповце будут судить женщину, которая собрала 120 тысяч рублей на свое лечение от выдуманного онкозаболевания и на похороны. Она обвиняется в совершении преступления  по ч 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверия).

В октябре 34-летняя подсудимая сообщила в соцсети, что ей поставили смертельный диагноз — остеосаркома большой берцовой кости. Чуть позже она написала, что ей ампутировали ногу и помощи ждать не от кого, поскольку живет она с матерью-пенсионеркой и двумя малолетними дочерьми.

На помощь молодой женщине откликнулись неравнодушные череповчане. Они создали группу помощи Надежде в соцсети и объявили сбор на инвалидную коляску, чтобы женщина могла самостоятельно передвигаться по дому. Деньги переводили на карту матери Надежды.

Скриншот страницы той самой группы.

В конце января одна из женщин, пожертовавших деньги, получила сообщение со страницы 9-летней дочери Надежды: «Мама умерла. Мамы больше нет.» Как выяснилось позднее, от имени ребенка писала сама Надежда. Стали собираться деньги на похороны.

— В общей сложности на банковский счет были переведены денежные средства в сумме более 120 000 рублей, которые виновная в дальнейшем потратила на личные нужды, причинив своими преступными действиями материальный ущерб девяти потерпевшим из шести регионов Российской Федерации, — сообщает прокуратура Вологодской области.

По данным ведомства, вину в совершенном преступлении череповчанка признала, сейчас она находится под подпиской о невыезде. Следствие по делу о мошенничестве завершено, его материалы переданы в суд.

Как ранее сообщал Newsvo, подробности истории рассказали в марте этого года в эфире «Первого канала» на передаче «Мужское/женское». В ходе съемок обвиняемая в мошенничестве свою вину не признавала и говорила, что те, кто переводил ей деньги, виноваты сами.

Тэги: дистанционное мошенничество, благотворительность

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Открыто движение по новому участку обхода Вологды
Суд вынес приговор череповчанину, убившему проститутку и ее водителя
В Вологде приставы установили на улице щит с фотографиями алиментщиков
Вологодское предприятие «Ротор» выставили на продажу за 58,5 млн рублей
В Череповецком районе вертолет упал в воду: один человек погиб
Два человека погибли в ДТП на трассе в Череповецком районе
В Вологде вовремя не выполнили предписание о приостановке работ по бетонированию набережной
Защитники набережной Вологды разработали альтернативную концепцию её развития
Во дворе дома на улице Конева в Вологде нашли мертвого мужчину
В Москве на Арбате открылся магазин с товарами из Вологодской области
24.08.2019 [Общество]

Защитники набережной Вологды разработали альтернативную концепцию её развития

2192
3
26.08.2019 [Происшествия]

Череповчанка, которая собирала пожертвования, обманув людей о своем диагнозе и смерти, предстанет перед судом

575
1
23.08.2019 [Происшествия]

В Вологде подожгли выставленный на продажу аварийный дом на Набережной VI армии

1332
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанка Валентина Малкова стала победителем кубка Евразии по скандинавской ходьбе
Останки 25 красноармейцев нашли поисковики в Вытегорском районе во время экспедиции «Ошта-2019»
Синоптики обещают заморозки в Вологодской области
Суд оштрафовал двух жительниц Кириллова, оказавших сопротивление ОМОНу
В Вологодском районе железнодорожника оштрафовали за присвоение 36 тысяч рублей командировочных
1 и 2 сентября в магазинах Вологодской области не будут продавать алкоголь
Модель из Вологды претендует на звание лучшего блогера страны
 


13.08.2019 [Общество]

«Ромео и Джульетта», выставка овощей и театр теней: в колониях Вологодской области прошли смотры полезных дел

1751
0
26.08.2019 [БлогоVO]

Н.Мондома готовится к Выборам

230
0
22.08.2019 [Обзор Прессы]

Стали известны изменения в ЕГЭ-2020

510
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика