Череповчанка, которая собирала пожертвования, обманув людей о своем диагнозе и смерти, предстанет перед судом

В Череповце будут судить женщину, которая собрала 120 тысяч рублей на свое лечение от выдуманного онкозаболевания и на похороны. Она обвиняется в совершении преступления по ч 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверия).

В октябре 34-летняя подсудимая сообщила в соцсети, что ей поставили смертельный диагноз — остеосаркома большой берцовой кости. Чуть позже она написала, что ей ампутировали ногу и помощи ждать не от кого, поскольку живет она с матерью-пенсионеркой и двумя малолетними дочерьми.

На помощь молодой женщине откликнулись неравнодушные череповчане. Они создали группу помощи Надежде в соцсети и объявили сбор на инвалидную коляску, чтобы женщина могла самостоятельно передвигаться по дому. Деньги переводили на карту матери Надежды.

Скриншот страницы той самой группы.

В конце января одна из женщин, пожертовавших деньги, получила сообщение со страницы 9-летней дочери Надежды: «Мама умерла. Мамы больше нет.» Как выяснилось позднее, от имени ребенка писала сама Надежда. Стали собираться деньги на похороны.

— В общей сложности на банковский счет были переведены денежные средства в сумме более 120 000 рублей, которые виновная в дальнейшем потратила на личные нужды, причинив своими преступными действиями материальный ущерб девяти потерпевшим из шести регионов Российской Федерации, — сообщает прокуратура Вологодской области.

По данным ведомства, вину в совершенном преступлении череповчанка признала, сейчас она находится под подпиской о невыезде. Следствие по делу о мошенничестве завершено, его материалы переданы в суд.

Как ранее сообщал Newsvo, подробности истории рассказали в марте этого года в эфире «Первого канала» на передаче «Мужское/женское». В ходе съемок обвиняемая в мошенничестве свою вину не признавала и говорила, что те, кто переводил ей деньги, виноваты сами.