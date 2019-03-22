Череповчанка собрала 140 тысяч рублей пожертвований, обманув людей о своем диагнозе и смерти

На Первом канале показали историю о череповчанке, которая собирала пожертвования, обманывая в соцсети людей о своем диагнозе. Позже она сообщила, что ей ампутировали ногу, после чего поверившие ей отзывчивые жители начали сбор денег на инвалидную коляску. А потом череповчанка от имени свой 9-летней дочери сообщила о своей смерти, и средства начали собирать уже на похороны. В итоге оказалось, что все это был обман, а более 100 тысяч собранных рублей женщина потратила на двери в квартиру и планшет для дочери. Обмана со своей стороны она не признала - сказала, люди виноваты сами, что поверили ей.

20 марта череповчанка Надежда Балагурова стала главной героиней программы "Мужское и Женское" на Первом канале. Около полугода назад она сообщила в соцсети, что ей поставили смертельный диагноз - остеосаркома большой берцовой кости. Чуть позже она написала, что ей ампутировали ногу и помощи ждать не от кого, поскольку живет она с матерью-пенсионеркой и двумя малолетними дочерьми.

На помощь молодой 34-летней женщине откликнулись неравнодушные череповчане. Они создали группу помощи Надежде в соцсети и объявили сбор на инвалидную коляску, чтобы женщина могла самостоятельно передвигаться по дому. Деньги переводили на карту матери Надежды, собрав около 140 тысяч рублей.

В конце января одна из женщин, пожертовавших деньги, получила сообщение со страницы 9-летней дочери Надежды: "Мама умерла. Мамы больше нет." Как выяснилось позднее, от имени ребенка писала сама Надежда.

Череповчане снова объединились, чтобы собрать деньги уже на похороны - всего перевели 14500 рублей.

Скриншот страницы той самой группы.

Чтобы узнать, чем можно еще помочь семье, люди стали разыскивать родственников "умершей" и нашли в соцсети родного брата Надежды Балагуровой. Только тогда и выяснилось, что смерть его сестры - "шутка" Надежды.

- С сестрой все в порядке. Только вчера у меня была. Сегодня звонила, должна придти,- ответил на сообщение брат Надежды.

И, действительно, Надежда в тот день зашла в гости к брату, а на вопрос о ее смерти ответила: "Ерунда какая-то!", после чего удалила входящее сообщение.

Некоторые череповчане после "смерти" женщины даже сходили в церковь и поставили свечку за упокой души.

А вскоре Надежда в полном здравии приехала в Москву на съемку передачи. Оказалось, что ничегоплохого в своих действиях женщина не видит. По ее мнению, те, кто переводил ей деньги, виноваты сами.

- Сделали из меня зверя, просто зверя. Как будто я у больного ребенка отобрала эти деньги. Всех обманула! Столько народа пострадало! Все прям такие бедные овечки. Вот сейчас на самом деле уже хочется сдохнуть, потому что жизни в этом городе нам не будет,- заявила череповчанка на программе и добавила : Деньги я потратила ни на что -то там... все в дом, все в семью. Собрали 130 вроде. Я их реализовала, грубо говоря. Вставили двери, пусть самые дешевые. На то, что хватило еще ручки не вставлены, куплены, но не вставлены. Куплена вся сантехника: унитаз. раковина. Планшет дочери купила, продукты, за квартиру заплатила. Какой из меня мошенник нафиг. Это было рассчитано на публику малограмотную . Я придумала историю болезни и нарисовала, так сказать, себе выписку из больницы. Ну, я не медик. Я просто брала выдержки из интернета и печатала. Какие анализы, там например должны быть, грубо говоря, какие процедуры, какие лекарства. Все сразу видно. Печать даже. Она просто нарисована руками. Единственное в чем я виновата, это в том, что не остановила сбор средств вовремя.

Надежда рассказала, что три года назад сама стала жертвой мошенника. Говорит, что познакомилась в соцсети с мужчиной, отбывающим наказание в колонии. Он ей обещал красивую совместную жизнь после того, как освободится. Она приносила ему "передачки" и даже взяла два кредита. "Возлюбленный" вышел, обокрал, со слов героини, всю ее родню, а потом исчез.

На вопрос ведущего, зачем она придумала историю со своей болезнью и смертью, героиня ответила: "Просто женская месть".

На сегодняшний день по факту мошенничества на Надежду Балагурову написано заявление в полицию. Ведущий программы попросил органы опеки Череповца проверить условия проживания детей женщины. Как выяснилось во время съемок передачи на Первом канале, Надежда может надолго "пропасть", оставив дочерей на пожилую мать.