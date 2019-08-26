Во дворе дома на улице Конева в Вологде нашли мертвого мужчину

В Вологде на крыльце подъезда жилого дома на улице Конева обнаружили мертвого мужчину. Инцидент произошел вечером 22 августа, следователи проводят проверку.

Известно, что 39-летний умерший зарегистрирован в Грязовецком районе. Следов насилия на теле не выявлено.

— О происшествии сообщили в правоохранительные органы жильцы дома, указавшие на то, что незадолго до смерти мужчина распивал во дворе дома спиртное, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи устанавливают все обстоятельства смерти мужчины, ищут его родственников. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Ранее Newsvo сообщал, что костные останки человека обнаружили в лесу у деревни Малая Горка в Нюксенском районе. О находке в правоохранительные органы 18 августа сообщил местный житель.