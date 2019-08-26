Жители Вологды смогут досрочно проголосовать на выборах депутатов гордумы с 28 августа

28 августа на избирательных участках в Вологде стартует досрочное голосование на выборах депутатов гордумы. Оно продлится до 7 сентября включительно.

Узнать, где находится ваш избирательный участок, можно с помощью специального сервиса на сайте городской администрации. Уточнить время работы участковой избирательной комиссии можно по указанному на сайте телефону. Для получения бюллетеня необходимо предъявить паспорт.

Как ранее сообщал Newsvo, 8 сентября 2019 года в Вологодской области пройдут выборы губернатора, а в Вологде – выборы депутатов гордумы. При этом на выборах главы региона досрочного голосования нет, однако вологжане смогут голосовать по месту пребывания на территории области. Для этого нужно подать заявление через сайт госуслуг, МФЦ или в участковую избирательную комиссию. Кроме того, для тех, кто в день голосования будет находиться в Москве, будут работать 30 цифровых избирательных участков.

Вопросы и обращения, связанные с подготовкой и проведением выборов 8 сентября принимаются по телефону «горячей линии» (8172) 230-240 или на официальном сайте избирательной комиссии Вологодской области.