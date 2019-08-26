18 снарядов со взрывчатыми веществами внутри обнаружили среди металлолома в Череповце

26.08.2019 [Происшествия]
18 снарядов со взрывчатыми веществами внутри обнаружили среди металлолома в Череповце

18 снарядов, которые могли взорваться, обнаружили среди металлолома в Череповце. О находке в Росгвардию сообщил мастер по пиротехнической безопасности одного из металлургических предприятий.

25 похожих на боеприпасы предметов были найдены на площадке по разгрузке металлолома. На место обнаружения предмета прибыли сотрудники череповецкого ОМОН. Для работников предприятия были приняты необходимые меры безопасности и предосторожности.

— Инженерно-техническая группа ОМОН Череповца провела обследование находки и установила, что обнаруженными предметами являются 25 снарядов. По итогам экспресс-анализа специалисты выяснили, что 18 боеприпасов (1 фугасный 125 мм снаряд и 17 бронебойно-кумулятивных снарядов) могли угрожать жизни и здоровью граждан, так как содержали взрывчатое вещество и взрыватель, еще 7 снаряд находились без взрывателя и опасности не представляли, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Затем боеприпасы были вывезены и утилизированы. 

Ранее Newsvo сообщал, что в деревне Починок под Череповцом на стройплощадке обнаружили артиллерийский снаряд. Позже выяснилось, что в полом корпусе боеприпаса взрывчатых веществ нет.

Тэги: боеприпасы, взрывчатые вещества

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