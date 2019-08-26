В Череповце пьяный водитель врезался на «Опеле» в столб

В Череповце 19-летний водитель «Опеля» и его 21-летний пассажир получили травмы: иномарка врезалась в световую опору. ДТП произошло около двух часов ночи 25 августа на улице Сталеваров.

Водитель «Опеля» не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль откинуло на световую опору. В ДТП пострадали оба мужчины, находившиеся в машине, им назначено амбулаторное лечение.

— Установлено, что и водитель, и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения. Также, сотрудники полиции выяснили, что ранее 18-летний водитель автомашины был лишен прав управления транспортным средством на основании ст. 12.8 КоАП РФ (ред. — за пьяную езду), — сообщает отдел ГИБДД по Череповцу.

Еще одно ДТП по вине пьяного водителя произошло вечером 24 августа в Вологде. На перекрестке улиц Горького и Самойло пьяный водитель «Газели» сбил на «зебре» 57-летнюю женщину. С травмами она была доставлена в больницу.

Ранее Newsvo сообщал, что два человека погибли и два получили травмы в результате ДТП на трассе в Череповецком районе. Авария произошла 24 августа около 12.17 на 412 километре дороги Сергиев Посад — Колязин –Рыбинск — Череповец.