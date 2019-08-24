Два человека погибли в ДТП на трассе в Череповецком районе

24.08.2019 [Происшествия]

Два человека погибли и два получили травмы в результате ДТП на трассе в Череповецком районе. Авария произошла 24 августа около 12.17 на 412 километре дороги Сергиев Посад - Колязин –Рыбинск – Череповец.

По предварительным данным областного УМВД, 29-летний водитель "Санг Йонг Рекстон" не справился с управлением авто и выехал на встречную полосу, где врезался в "Газель". В результате столкновения водитель "Санг Йонг" и его 29-летняя пассажирка погибли на месте до прибытия медиков. 30-летний водитель "Газели" и его 34-летняя пассажирка госпитализированы с травмами.

Ранее Newsvo сообщал, что 18 августа два человека, один из них ребенок, погибли в ДТП на трассе в Вологодском районе. «Ниссан», «Шевроле» и грузовой «Рено» столкнулись на 37 км автодороги Вологда-Новая Ладога.

Тэги: ДТП, гибель людей, выезд на встречку

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