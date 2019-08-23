Новый прожиточный минимум установили в России: 11 185 рублей

Минтруд установил новую величину прожиточного минимума в России. В целом по стране за II квартал 2019 года в расчете на душу населения он составит 11 185 руб. При этом для работающих россиян прожиточный минимум установлен в размере 12 130 руб., для пенсионеров — 9236 руб., для детей — 11 004 руб.

— Таким образом, в сравнении с прошедшим кварталом прожиточный минимум на душу населения и для детей поднимется на 4%, для трудоспособного населения — на 4,1%, для пенсионеров — на 3,8%, — пишет РБК.

При этом в Вологодской области во II квартале, судя по информации, размещенной на официальном портале правовой информации региона, прожиточный минимум в расчете на душу населения составит 1-13-91 рубль, для трудоспособного населения — 12 398 рублей, пенсионеров — 9 485 рублей, детей — 11 171 рубль.

Величина ПМ, установленная в регионе, влияет на выплату некоторых пособий и льгот. Так, например, от него зависит сумма социальной доплаты к пенсии малоимущих пенсионеров. Если при расчете пенсии общая сумма (в т. ч. ежемесячные федеральные и региональные соцвыплаты) не достигает величины ПМ пенсионера, установленного в субъекте РФ, то пенсионеру автоматически должны установить доплату до этого минимума.

Ранее Newsvo со ссылкой на Вологдастат сообщал, что доходы почти 14% жителей Вологодской области ниже прожиточного минимума.