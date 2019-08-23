Грязовецкую ЦРБ оштрафовали на 75 тысяч рублей после проверки Роспотребнадзора

Суд после проверки Роспотребнадзора оштрафовал Грязовецкую ЦРБ на 75 тысяч рублей. Проверка, проведенная ведомством в медучреждении, показала, что больница работает «с грубым нарушением лицензионных требований и условий».

— В частности, структурные подразделения учреждения недостаточно оснащены медицинским оборудованием, согласно стандартов (отсутствуют ультразвуковая мойка, кровать функциональная, набор интубационный, инъектор автоматический для внутривенных вливаний, дефибриллятор, набор хирургических инструментов большой, набор для оказания неотложной медицинской помощи при посттрансфузионных осложнениях и прочее), — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Кроме того, в результате проверки были обнаружены нарушения при оформлении документов: у некоторых пациентов не было информации о добровольном согласии на медицинское вмешательство.

В итоге был составлен административный протокол об осуществление медицинской деятельности с грубым нарушением лицензионных требований и условий (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ).

На суде представители больницы согласились с выявленными нарушениями, но объяснили, что ситуация «находится под контролем», а большая часть недостатков уже устранена в ходе проведения проверки.

В итоге, учитывая социальную значимость учреждения, Грязовецкий районный суд назначил БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ» штраф менее минимального размера, предусмотренного указанной выше статьей — 75 000 рублей.

Ранее Newsvo сообщал, что «Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» оштрафовали на 125 тысяч рублей за неправильное хранение перегоревших люминесцентных ламп. Еще 30 тысяч рублей штрафа должен выплатить лично директор социального учреждения.