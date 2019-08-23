Вертолетом, рухнувшим в реку в Вологодской области, управлял человек без свидетельства пилота

Упавшим в реку Суда в Череповецком районе вертолетом управлял мужчина, не имевший свидетельства пилота. Об этом сегодня сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

- Следствием установлено, что пилот 1976 г.р. осуществил несанкционированный вылет на не принадлежащем ему судне, без пилотного свидетельства. Кроме того, свидетельство о летной годности воздушного судна истекло в 2017 году и после этого не продлевалось, - говорится в сообщении следователей.

По уточненным данным, судно, упавшее в реку - легкокрылый летательный аппарат автожир.

Как ранее сообщал Newsvo, 21 августа около 16.30 частный летательный аппарат оборвал линию ЛЭП и упал в реку Суда вблизи деревни Сойволовская Череповецкого района. 43-летний пилот погиб, в результате обрыва проводов около двух тысяч человек на пару часов остались без электричества.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. На время проведения работ по подъему вертолета на территории Судского сельского поселения в Череповецком районе введен режим ЧС, сейчас он отменен. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию для расследования инцидента с крушением автожира.

Сегодня следователи и криминалисты дополнительно осмотрят поднятое на поверхность судно вместе с представителями МАК. Следствие по делу продолжается.