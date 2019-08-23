Дорогу к поселку Ермаково в Вологодском районе обещают отремонтировать до 30 октября

23.08.2019 [Общество]

В Вологодском районе ремонтируют региональную дорогу от трассы «Вологда-Новая Ладога» к поселку Ермаково. Работы ведутся за счет областных и федеральных средств.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, долгое время дорога находилась в неудовлетворительном состоянии, на ней проводили только ямочный ремонт. В этом году будет отремонтирован весь участок протяженностью 2,5 км, на это выделено 24,8 млн. рублей.  Подрядной организацией выступает ПАО «Вологодавтодор».

В рамках комплекса работ осуществлена пикетажная разбивка трассы для определения участков ремонта, устройство километровых меток, подготовлено место производства работ.

 «Сейчас на объекте одновременно ведется фрезерование старого покрытия на оставшихся 1,5 км и укладка выравнивающего слоя асфальтобетона, — рассказал заместитель начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта области Александр Максимов. — После укладки выравнивающего слоя на дороге будет положен верхний слой  асфальтобетонного покрытия».

Ремонт будет проведен, в том числе, на участке автодороги в поселке Ермаково до разворотной площадки на улице Строителей, включая саму разворотную площадку.

По контракту, срок завершения всех работ — 30 октября 2019 года. Однако, по словам подрядчиков, если погода будет благоприятствовать, ремонт может быть завершен в сентябре.

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологодском районе также ремонтируют дорогу регионального значения «Прилуки-Дубровское». Эту трассу обещают привести в порядок к октябрю 2019 года. Ремонт ведется в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: из областного и федерального бюджетов на работы выделили 134 млн. рублей. 

Тэги: ремонт дорог

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