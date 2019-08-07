Дорогу «Прилуки-Дубровское» в Вологодском районе обещают отремонтировать до октября 2019 года

07.08.2019 [Общество]
Дорогу «Прилуки-Дубровское» в Вологодском районе обещают отремонтировать до октября 2019 года

Дорогу регионального значения «Прилуки-Дубровское» в Вологодском районе обещают привести в порядок к октябрю 2019 года. Трасса ремонтируется в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: из областного и федерального бюджетов на работы выделили 134 млн. рублей. В данный момент подрядчик - АО «ВАД» - проводит фрезерование асфальтобетонного покрытия.

«Ремонт осуществляется по решению Градостроительного совета, прошедшего в Вологодском районе в прошлом году. Очень много нареканий было со стороны жителей, потому что «Прилуки-Дубровское» служит выездом в сторону обхода города Вологды, здесь и населенные пункты,  много социальных объектов, люди ездят на отдых в выходные дни. В итоге дорога будет отремонтирована полностью с обустройством нормальных обочин, - прокомментировал начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев. 

По словам Накрошаева, местные жители также попросили улучшить освещение вдоль дороги и организовать дорожное движение так, чтобы соблюдался скоростной режим. Власти рассматривают возможность установки на трассе камеры видеонаблюдения.

- Также были просьбы обустроить автобусную остановку в населенном пункте. Мы этот вопрос обсудим с перевозчиками, - говорит Андрей Накрошаев.

Ранее Newsvo сообщал, что в Сокольском районе стартовали работы по ремонту трассы регионального значения Сокол-Харовск-Вожега. Эту дорогу обещают полностью привести в порядок за три ближайших года. 

Тэги: ремонт дорог
Фото пресс-службы областного правительства

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