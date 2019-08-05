Стартовали работы по ремонту трассы Сокол-Харовск-Вожега

В Сокольском районе стартовали работы по ремонту трассы регионального значения Сокол-Харовск-Вожега. Как ранее сообщал Newsvo, эту дорогу обещают полностью привести в порядок за три ближайших года.

«В этом году до конца октября планируется отремонтировать участок протяженностью 4,3 км от границы Сокольского и Харовского районов до деревни Бурцево в направлении Сокола. Подрядная организация – ПАО «Вологодавтодор» - проводит работы по выборке пучинистых и слабых грунтов. Далее, после стабилизации земляного полотна, будут проведены работы по замене изношенного верхнего слоя дорожного покрытия. В текущем году стоимость работ составит 49,5 млн. рублей», - рассказал заместитель начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Александр Максимов.

В рамках заключенного трехлетнего контракта ремонт автодороги планируется провести в границах Сокольского района. В 2020 году отремонтируют 11,5 км, в 2021 году еще 26,4 км.

Как сообщает пресс-служба правительства Вологодской области, также параллельно будет заключен контракт на ремонт участка в Харовском районе, протяженностью 68,6 км, и в Вожегодском районе на участке 21,9 км.

В результате за три года вся дорога будет отремонтирована. Из областного бюджета на эти цели будет выделено более 1,6 млрд. рублей.

Newsvo писал, что трасса, соединяющая Сокол с Вожегой и проходящая через Харовск, до этого ни разу капитально не ремонтировалась, а средства на нее выделялись только по статье «содержание».

