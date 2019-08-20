Автопробег с участием ретро-машин пройдет в Вологодском районе 22 августа

Колонна автомобилей с флагами России проедет из Вологды в поселок Сосновка 22 августа. Свое участие в акции, приуроченной к Дню флага, подтвердила межрегиональная общественная организация «Клуб Реал Ретро».

— Планируется, что возглавят колонну более 10 ретро-автомобилей, среди которых Москвич-2140, Москвич-412, Запорожец, Волга, — сообщает пресс-служба администрации Вологодского района.

К участию в автопробеге приглашаются все желающие. Сбор машин в 9.30 у здания администрации Вологодского района на улице Пушкинской, 24 в Вологде. Старт назначен на 10 часов.

Ранее Newsvo сообщал, что 22 августа, в день государственного флага России, Вологде вручат орден «Город трудовой доблести и славы». Церемония состоится в 18 часов на Кремлевской площади