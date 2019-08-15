Орден «Город трудовой доблести и славы» вручат Вологде 22 августа

22 августа, в день государственного флага России, Вологде вручат орден «Город трудовой доблести и славы». Церемония состоится в 18 часов на Кремлевской площади, сообщает пресс-служба городской администрации.

Награду главе Вологды Юрию Сапожникову передадут сопредседатель президиума Межгосударственного союза Городов-героев Герой Социалистического Труда Алексей Макарычев и член президиума Тина Панова. В будущем изображение ордена появится на флаге города.

Как ранее сообщал Newsvo, Межгосударственный союз городов-героев присвоил Вологде звание «Город трудовой доблести и славы» в январе 2018 года. Это почетное международное звание является наивысшей формой признания заслуг города и его жителей в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Вологда его удостоилась за мужество и массовый трудовой героизм в годы войны.

- Статус «Город трудовой доблести и славы» позволит Вологде участвовать в патриотических проектах, которые проходят под эгидой Межгосударственного союза городов-героев, - сообщала тогда пресс-служба городской администрации.

Отметим, что за вклад в победу в Великой Отечественной войне Вологда в 1982 году была удостоена ордена Октябрьской Революции – одной из высших наград Советского Союза.