Повар из Череповца примет участие в кулинарном шоу «Адская кухня» на телеканале «Пятница»

Повар из Череповца Полина Чеснокова примет участие в кулинарном шоу «Адская кухня», новый сезон которого стартует 21 августа на телеканале «Пятница».

В числе учеников шеф-повара Константина Ивлева оказались двадцать поваров из разных городов России, которые прошли кастинг. Теперь на протяжении нескольких месяцев их ждут ждут сложнейшие испытания. Победитель шоу получит один миллион рублей, звание лучшего повара и место в команде шефа, сообщает пресс-служба канала.

Как ранее сообщал Newsvo, в первом сезоне «Адской кухни» в 2017 году тоже принимал участие повар из Череповца, Михаил Шуйский. Интервью с ним читайте в рубрике «Обзор прессы».