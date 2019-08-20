В июле инфляция в Вологодской области составила 3,8%

В июле инфляция в Вологодской области снизилась по сравнению с июнем на 0,2% и составила 3,8%. Это самый низкий показатель на Северо-Западе, сообщает пресс-служба Банка России.

- В июле она замедлилась до 3,8% с 4,0% в июне благодаря уменьшению темпов прироста цен на услуги. В этом году в регионе не пересматривался размер взноса на капитальный ремонт после его значительного повышения в июле 2018 года, - говорится в сообщении.

При этом самая большая в СЗФО инфляция зафиксирована в Республике Коми. Там в июле она выросла до 6,6%, в основном, за счет удорожания авиабилетов.

Как ранее сообщал Newsvo, средняя зарплата в Вологодской области в июне 2019 года составила 41 147 рублей, это на 4,3% больше, чем в мае этого года, пишет Вологдастат.

При этом Вологодская область на 31 месте в России по количеству семей, относящихся к среднему классу. В регионе их всего 12,6%.