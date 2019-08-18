Вологдастат: средняя зарплата в области за месяц выросла на 4,3% и превысила 40 тысяч рублей

Средняя зарплата в Вологодской области в июне 2019 года составила 41 147 рублей, это на 4,3% больше, чем в мае этого года, сообщает Вологдастат. По данным ведомства, за год она выросла на 8%.

Традиционно самая высокая заработная плата в регионе - в сфере металлургического производства, - там она составляет в среднем 67 681 рублей. Высокие зарплаты также в сфере производства химических веществ и продуктов - 61636 рублей в месяц, в сфере финансовой и страховой деятельности – 62 302 рубля в месяц.



Меньше всех в Вологодской области получают работники на производстве «текстильных изделий» – 13 084 рубля в месяц, на производстве одежды – 15 491 рубль, изделий из кожи – 9 817 рублей.

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологодской области только 12,6% семей относятся к среднему классу