В Вологодской области бесплатно раздали 247 гектаров неиспользуемых сельхозземель

С апреля в Вологодской области в рамках программы "Вологодский гектар" новым владельцам бесплатно раздали 247 гектаров никем не используемых сельскохозяйственных земель, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как ранее сообщал Newsvo, программа «Вологодский гектар» начала работать в Вологодской области области с 1 апреля. Пока она реализуется в трех районах — Вожегодском, Вашкинском и Никольском. По данным регионального правительства, в этом году в программу войдут еще три муниципалитета: Бабаевский, Харовский и Вытегорский районы. С такой инициативой областные власти выйдут в законодательное собрание.

«Закон показал свою востребованность. На сегодняшний день более 400 человек уведомили о своем желании получить землю бесплатно. 275 заявлений переданы в органы местного самоуправления, из которых по 107-ми принято положительное решение, 57 находятся в стадии рассмотрения. 34 человека уже получили документы о праве собственности на землю, - прокомментировал заместитель губернатора Эдуард Зайнак. - Надеюсь, что наша сегодняшняя инициатива будет поддержана депутатами на ближайшей сессии, и эти изменения будут действовать с 1 ноября этого года».

Суть программы в том, что любой гражданин России может подать заявку на получение в собственность бесплатного участка земли сельхозназначения в Вологодской области. Тем, кто переедут из других субъектов РФ, обещают выдавать подъемные — почти 110 тысяч рублей. Можно получить от 1 до 10 га: до 2,5 га — для ведения личного подсобного хозяйства, до 10 га — для растениеводства, овощеводства, животноводства, рыбоводства, организации КФХ, заготовки сена, выпаса скота. До 100 га выдаются юридическим лицам на строительство сельхозпроизводства.